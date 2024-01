Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Rue du Maréchal Foch Bischwiller, samedi 20 janvier 2024.

Bischwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

Venez apprécier dans une ambiance musicale de Noël, les crèches de l’église Saint-Augustin.

La paroisse Saint-Augustin abrite depuis 1901 une crèche située entre le transept et le chœur. Depuis 120 ans, cette crèche a été régulièrement restaurée et repeinte. Depuis 2020, elle est mise en valeur par un nouvel éclairage et un enrichissement floral.

En complément, la crèche de la chapelle de l’ancienne usine « Vestra », qui se trouvait rue du Maréchal Joffre, a été acquise par la communauté orthodoxe pour un euro symbolique. Cette crèche a été restaurée et est exposée dans l’église Saint-Augustin.

Enfin, après plus de 20 ans d’absence, un dromadaire de la grande crèche sera à nouveau présent. Il avait disparu, a été retrouvé et restauré pendant 2 ans. (toutes les restaurations sont faites par les bénévoles de la paroisse).

Cette visite de crèches fait partie du circuit des sentiers des crèches d’Alsace (zone Nord).

Rue du Maréchal Foch

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-07-10