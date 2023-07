Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Rue du Maréchal Foch Bischwiller, 10 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Venez apprécier dans une ambiance musicale de Noël, les crèches de l’église Saint-Augustin..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Rue du Maréchal Foch

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy the Christmas cribs in St Augustine’s church in a musical atmosphere.

Ven a disfrutar de las cunas navideñas en la iglesia de San Agustín en un ambiente musical.

Genießen Sie in einer weihnachtlichen musikalischen Atmosphäre die Krippen in der Kirche Saint-Augustin.

Mise à jour le 2023-07-10 par Commune de Bischwiller