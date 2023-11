EXPOSITION DU SCULPTEUR PINO « DE CORPS ET D’ACIER » Rue du Maréchal de Vieilleville Durtal Catégories d’Évènement: Durtal

Maine-et-Loire EXPOSITION DU SCULPTEUR PINO « DE CORPS ET D’ACIER » Rue du Maréchal de Vieilleville Durtal, 18 novembre 2023, Durtal. Durtal,Maine-et-Loire L’artiste-sculpteur Flechois Pino se passionne pour l’acier.

2023-11-18 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Rue du Maréchal de Vieilleville Salle Joël Baudoin

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Flechois artist-sculptor Pino is passionate about steel Pino, artista y escultor de Flechois, es un apasionado del acero Der Bildhauer und Künstler Pino aus Flechois begeistert sich für Stahl Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Durtal, Maine-et-Loire Autres Lieu Rue du Maréchal de Vieilleville Adresse Rue du Maréchal de Vieilleville Salle Joël Baudoin Ville Durtal Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Rue du Maréchal de Vieilleville Durtal latitude longitude 47.6706174;-0.2439255

Rue du Maréchal de Vieilleville Durtal Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durtal/