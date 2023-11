Tournoi amical de tarot au profit du Téléthon 2023 Rue du marché La Crèche, 1 décembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

L’Amicale des Secouristes Crèchois organise le traditionnel tournoi de tarot au profit du Téléthon le vendredi 1er décembre à 20h salle des Halles de La Crèche.

L’intégralité des bénéfices est reversée à l’AFM-Téléthon.

Renseignements et inscription au 06 18 04 36 93.

Rue du marché Salle des Halles de La Crèche

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Amicale des Secouristes Crèchois is organizing its traditional tarot tournament in aid of the Telethon on Friday December 1 at 8pm in the Salle des Halles, La Crèche.

All profits will be donated to the AFM-Téléthon.

Information and registration on 06 18 04 36 93

La Amicale des Secouristes Crèchois organiza su tradicional torneo de tarot a beneficio del Teletón el viernes 1 de diciembre a las 20.00 horas en la Salle des Halles de La Crèche.

Todos los beneficios se donarán a la AFM-Téléthon.

Información e inscripciones en el 06 18 04 36 93

Die Amicale des Secouristes Crèchois veranstaltet am Freitag, den 1. Dezember um 20 Uhr im Salle des Halles in La Crèche das traditionelle Tarot-Turnier zugunsten des Telethon.

Der gesamte Erlös geht an die AFM-Téléthon.

Informationen und Anmeldung unter 06 18 04 36 93

