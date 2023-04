Marché local Rue du Marché, 1 janvier 2023, Cosne-d'Allier.

Profitez du marché de Cosne-d’Allier.

Vous pourrez trouver légumes de producteurs locaux, produits frais ou encore étales de fleurs..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Rue du Marché

Cosne-d’Allier 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy the market of Cosne-d’Allier.

You can find vegetables from local producers, fresh products or flower stalls.

Disfrute del mercado de Cosne-d’Allier.

Encontrará verduras de productores locales, productos frescos y puestos de flores.

Genießen Sie den Markt in Cosne-d’Allier.

Hier können Sie Gemüse von lokalen Erzeugern, frische Produkte oder auch Blumenstände finden.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains