Balade cyclomotivée Rue du Marché Brauhauban Tarbes, 16 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le collectif cyclomotivé-Tarbavélo vous propose une balade à vélo dans les rues de Tarbes pour demander plus d’aménagements cyclables.

Comptez 2h de balade environ à très petit rythme.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Rue du Marché Brauhauban TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cyclomotivé-Tarbavélo collective is organizing a bike ride through the streets of Tarbes to demand more cycling facilities.

Allow around 2 hours for the ride, at a very leisurely pace.

El colectivo cyclomotivé-Tarbavélo organiza una marcha ciclista por las calles de Tarbes para reclamar más equipamientos ciclistas.

El recorrido dura unas 2 horas, a un ritmo muy tranquilo.

Das Kollektiv cyclomotivé-Tarbavélo lädt Sie zu einer Fahrradtour durch die Straßen von Tarbes ein, um mehr Radverkehrsanlagen zu fordern.

Rechnen Sie mit ca. 2 Stunden Fahrt in einem sehr langsamen Tempo.

