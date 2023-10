Théâtre de l’Usine Mise à nu Rue du Maquis Souillac, 28 novembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Un piano à queue, son pianiste et un singe marionnette sur un plateau nu et rond… On se demande qui des deux est la marionnette… C’et homme assis face à son piano à queue ? Ou ce grand singe en peluche animé par une robotique subtile. Entre eux s’engage un dialogue touchant et drôle. La naïveté loufoque et poétique des images est une ode à la vie, au rire et à l’instant.

2023-11-28 20:30:00 fin : 2023-11-28 . 5 EUR.

Rue du Maquis

Souillac 46200 Lot Occitanie



A grand piano, its pianist and a puppet monkey on a bare, round stage… One wonders which of the two is the puppet… The man sitting in front of his grand piano? Or this large stuffed monkey animated by subtle robotics. They engage in a touching and funny dialogue. The zany, poetic naiveté of the images is an ode to life, laughter and the moment

Un piano de cola, su pianista y un mono marioneta en un escenario desnudo y redondo… Uno se pregunta cuál de los dos es la marioneta… ¿El hombre sentado frente a su piano de cola? O este gran mono de peluche animado por una sutil robótica. Entablan un diálogo conmovedor y divertido. La ingenuidad alocada y poética de las imágenes es una oda a la vida, a la risa y al momento

Ein Flügel, sein Pianist und ein Marionettenaffe auf einer nackten, runden Bühne? Man fragt sich, wer von den beiden die Marionette ist… Dieser Mann, der seinem Flügel gegenübersitzt? Oder der große Plüschaffe, der von einer subtilen Robotik animiert wird. Zwischen ihnen entspinnt sich ein rührender und witziger Dialog. Die verrückte und poetische Naivität der Bilder ist eine Ode an das Leben, das Lachen und den Augenblick

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Vallée de la Dordogne