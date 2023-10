Balade découverte des plantes sauvages comestibles Rue du Manoir Rots, 20 août 2023, Rots.

Balade découverte des plantes sauvages comestibles Dimanche 20 août, 11h00 Rue du Manoir Tarifs : Enfants ; Adulte 15€

Vous souhaitez vous initier à la cueillette de plantes sauvages, ou vous êtes simplement curieux ou gourmand ? Suivez moi à la découverte des plantes comestibles de saison lors de balades découverte et gourmande de 3h sur les sentiers de Vacheresses-les-basses

Au programme :

Une balade de 2h30 environ qui nous permettra de découvrir différents milieux et les plantes comestibles qui y vivent

30 min d’échange autour d’une dégustation à base de plantes sauvages. Ce sera l’occasion de partager votre ressenti et votre expérience autour des plantes sauvages !

Objectif :

Eveiller votre curiosité sur les plantes communes et comestibles

Apprendre à identifier les plantes comestibles, et être informé des confusions possibles

En savoir plus sur l’histoire de ces plantes à travers leurs usages traditionnels, leur composition et surtout des anecdotes croustillantes !

Se régaler de recettes sauvages

Durée : 3h

Activité organisée par Juliette – Animatrice botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles

Nature Sortie nature