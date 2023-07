Les rendez-vous d’été : Virils Rue du Manoir Heuqueville, 5 juillet 2023, Heuqueville.

Heuqueville,Seine-Maritime

Du 2 juillet au 2 septembre, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Dans un univers forain, deux frères font de la réclame pour attirer le passant et offrir un spectacle qui mêle défis, exploits, goût du risque et de l’insolite. Un spectacle de prouesses, un duo d’hommes, un jeu de pouvoir et de force !

Un combat de coqs où ces deux mâles assument de poser leur bravoure sur la scène, fierté d’une lignée oblige !

Par Les Barjes – Cour de l’école Le Colombier, à Heuqueville

Durée : 50 min

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles).

2023-07-05 16:00:00 fin : 2023-07-05 . .

Rue du Manoir

Heuqueville 76280 Seine-Maritime Normandie



From July 2 to September 2, some twenty shows and cultural events invite residents of the urban community of Le Havre Seine Métropole to enjoy a joyful and original program, free of charge for the whole family.

In a fairground setting, two brothers advertise to attract passers-by, offering a show that combines challenges, exploits, a taste for risk and the unusual. A show of prowess, a duo of men, a game of power and strength!

A cockfight in which these two males take pride in their lineage and put their bravery on stage!

By Les Barjes – Cour de l’école Le Colombier, Heuqueville

Running time: 50 min

Free admission (subject to availability)

Del 2 de julio al 2 de septiembre, una veintena de espectáculos y manifestaciones culturales invitan a los habitantes de la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole a disfrutar de una programación alegre y original, gratuita para toda la familia.

En un recinto ferial, dos hermanos se anuncian para atraer a los transeúntes y ofrecen un espectáculo que combina desafíos, proezas, gusto por el riesgo y lo insólito. Un espectáculo de proezas, un dúo de hombres, ¡un juego de poder y fuerza!

Una pelea de gallos en la que estos dos machos se encargan de mostrar su valentía en escena, ¡en consonancia con el orgullo de su linaje!

Por Les Barjes – Cour de l’école Le Colombier, Heuqueville

Duración: 50 minutos

Entrada gratuita (según disponibilidad)

Vom 2. Juli bis zum 2. September laden rund zwanzig kulturelle Veranstaltungen und Animationen die Einwohner der Stadtgemeinschaft Le Havre Seine Métropole dazu ein, kostenlos und mit der ganzen Familie ein fröhliches und originelles Programm zu genießen.

In einer Welt des Jahrmarkts machen zwei Brüder Reklame, um die Passanten anzulocken und eine Show zu bieten, die Herausforderungen, Heldentaten, Risikobereitschaft und Ungewöhnliches miteinander verbindet. Ein Spektakel der Heldentaten, ein Männerduo, ein Spiel um Macht und Stärke!

Ein Hahnenkampf, bei dem die beiden Männchen ihre Tapferkeit auf die Bühne bringen, denn der Stolz einer Linie verpflichtet!

Von Les Barjes – Hof der Schule Le Colombier, in Heuqueville

Dauer: 50 min

Freier Eintritt (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

Mise à jour le 2023-06-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche