Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 Apéro autour d’extraits de livres parlant du corps. sur inscription.

Venez partager un moment convivial et découvrir, ou nousfaire découvrir, des extraits de livres parlant du corps. EUR.

rue du Mal Foch

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

