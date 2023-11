MARCHE DE NOËL Rue du Maix Haut – salle polyvalente Moussey, 9 décembre 2023, Moussey.

Moussey,Moselle

La 4ème édition de la marche de Noël de Moussey partira de la salle polyvalente. Il s’agit d’une randonnée de nuit, d’une distance de 8-9km (2 départs à 16h30 et 17h30).

Vous ne marchez pas ou après l’effort, vous savez que vous aurez un petit creux ? Pas de problème, un repas est proposé au retour de la marche et il est ouvert à tous (payant).

Pour la marche comme pour le repas, les inscriptions se font par téléphone avec réception du règlement avant le 30/11.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 . 3 EUR.

Rue du Maix Haut – salle polyvalente

The 4th edition of Moussey’s Christmas walk will start from the salle polyvalente. It’s a night hike of 8-9km (2 departures at 4.30pm and 5.30pm).

You don’t walk, or you know you’ll feel peckish after the effort? No problem, a meal is offered on return from the walk, and is open to all (for a fee).

For both the walk and the meal, registration is by telephone and payment must be received by 11/30.

La 4ª edición de la marcha navideña de Moussey saldrá de la Sala Polivalente. Se trata de un paseo nocturno de 8-9 km (2 salidas a las 16.30 y 17.30).

¿No camina, o sabe que le entrará hambre después del esfuerzo? No te preocupes, a la vuelta de la caminata habrá una comida abierta a todos (con un coste adicional).

La inscripción para la marcha y la comida debe hacerse por teléfono y el pago debe recibirse antes del 30/11.

Ausgabe der Weihnachtswanderung von Moussey wird von der Mehrzweckhalle aus starten. Es handelt sich um eine Nachtwanderung über eine Strecke von 8-9 km (2 Abfahrten um 16:30 und 17:30 Uhr).

Sie wandern nicht oder wissen, dass Sie nach der Anstrengung einen kleinen Hunger verspüren werden? Kein Problem, nach der Rückkehr von der Wanderung wird eine Mahlzeit angeboten, die für alle offen ist (kostenpflichtig).

Sowohl für die Wanderung als auch für das Essen müssen Sie sich telefonisch anmelden und die Zahlung vor dem 30.11. erhalten.

