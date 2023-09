Lancement des illuminations rue du Maire Spiess Gundershoffen, 1 décembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Venez assister au lancement des illuminations de Noël. Soirée animée par l’école de musique locale..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

rue du Maire Spiess

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Come and watch the launch of the Christmas lights. Entertainment by the local music school.

Ven a ver el lanzamiento de las luces de Navidad. Entretenimiento a cargo de la escuela de música local.

Seien Sie beim Start der Weihnachtsbeleuchtung dabei. Der Abend wird von der örtlichen Musikschule gestaltet.

Mise à jour le 2023-08-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte