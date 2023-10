JPIF 2023 : Centrale hydro-électrique et écluse de St-Vite Rue du Lot Saint-Vite, 7 octobre 2023, Saint-Vite.

Saint-Vite,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Présentation de l’usine et de l’écluse avec l’intervention de l’ingénieur du Conseil Départemental en charge des travaux de réhabilitation.

Plus d’information, lors de réservation..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Rue du Lot

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Presentation of the factory and lock, with a talk by the Conseil Départemental engineer in charge of rehabilitation work.

Further information on booking.

Organizada por la asociación PHP en el marco de las Jornadas del Patrimonio Industrial de Fumelois.

Presentación de la fábrica y de la esclusa, con una charla del ingeniero de la Diputación encargado de las obras de restauración.

Más información previa reserva.

Organisiert von der Vereinigung PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumelois.

Vorstellung der Fabrik und der Schleuse mit dem Beitrag des Ingenieurs des Conseil Départemental, der für die Sanierungsarbeiten zuständig ist.

Weitere Informationen, bei Reservierung.

