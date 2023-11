Concours de pêche Rue du Loing Cepoy, 3 novembre 2023, Cepoy.

Cepoy,Loiret

Venez participer aux 3 concours de pêche qu’organise l’AAPPMA La carpe – La gâtinaise..

Dimanche 2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-05 . 5 EUR.

Rue du Loing

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in the 3 fishing competitions organized by the AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise.

Venga a participar en los 3 concursos de pesca organizados por la AAPPMA La Carpe – La Gâtinaise.

Kommen Sie und nehmen Sie an den drei Angelwettbewerben teil, die von der AAPPMA La carpe – La gâtinaise organisiert werden.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT MONTARGIS