Marché de Noël Rue du Limousin Peyrelevade, 10 décembre 2023, Peyrelevade.

Peyrelevade,Corrèze

L’association « L’école buissonnière » organise à la salle des fêtes et en extérieur un marché de Noël avec présence de producteurs locaux et artisans..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Rue du Limousin

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association « L’école buissonnière » organizes a Christmas market in the village hall and outside, with local producers and craftsmen.

La asociación « L’école buissonnière » organiza un mercado navideño en el ayuntamiento y al aire libre, con productores y artesanos locales.

Der Verein « L’école buissonnière » organisiert im Festsaal und im Freien einen Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze