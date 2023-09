Après-midi réacréatif Rue du levan Saint-Rambert-d’Albon, 5 octobre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

Tout public, réunissant les familles, les clubs du 3ème âge, les personnes de la maison de retraite ou isolées. Animations chants et danses, activités intergénérationnelles avec la participation des enfants du centre aéré..

2023-10-05 14:00:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. .

Rue du levan Salle des fêtes

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open to all, bringing together families, 3rd age clubs, people from the retirement home or those on their own. Singing and dancing, intergenerational activities with the participation of children from the day-care center.

Abierto a todos, reúne a familias, clubes de la tercera edad, personas de la residencia de ancianos o personas aisladas. Cantos y bailes, actividades intergeneracionales con la participación de los niños de la guardería.

Für jedermann, vereint Familien, Seniorenclubs, Personen aus dem Altersheim oder Einzelpersonen. Gesangs- und Tanzdarbietungen, generationsübergreifende Aktivitäten mit Beteiligung der Kinder des Tageszentrums.

