Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 11:00:00

fin : 2024-11-24 21:30:00 Marché de Noël, chants, déambulation d’artistes, marrons chauds, restauration et buvette sur place. Feu d’artifice.

Rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire

