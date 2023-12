FÊTE NAUTIQUE Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vendée FÊTE NAUTIQUE Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 3 août 2024, Mareuil-sur-Lay-Dissais. Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 08:00:00

fin : 2024-08-03 01:30:00 Fête Nautique à Mareuil sur Lay-Dissais.

Fête Nautique à Mareuil sur Lay-Dissais

A partir de 8h00 : Vide grenier. Jeux pour enfants et adultes, chichis, glaces.

Animation de Float tub proposée par l’association la Carpe Mareuillaise.

Olympiades Mareuillaises par le Conseil Municipal des Enfants. Restauration sur place :

Bar permanent. Défilé de bateaux illuminés sur le lay : 22h00 – 23h00 Animations musicales toute la journée .

Rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée Autres Code postal 85320 Lieu Rue du Lay Adresse Rue du Lay Ville Mareuil-sur-Lay-Dissais Departement Vendée Lieu Ville Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Latitude 46.5334034 Longitude -1.2231009 latitude longitude 46.5334034;-1.2231009

Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-sur-lay-dissais/