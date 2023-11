MARCHÉ DE NOËL À MAREUIL-SUR-LAY Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 25 novembre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Marché de Noël, chants, déambulation d’artistes, marrons chauds, restauration et buvette sur place. Feu d’artifice à 21h00.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:30:00. .

Rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



Christmas market, carols, artists, hot chestnuts, food and refreshments on site. Fireworks at 9:00 pm

Mercado navideño, villancicos, artistas, castañas calientes, comida y refrescos in situ. Fuegos artificiales a las 21.00 horas

Weihnachtsmarkt, Gesang, Künstler auf der Straße, heiße Kastanien, Essen und Trinken vor Ort. Feuerwerk um 21.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-02 par Vendée Expansion