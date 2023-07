FORUM DES ASSOCIATIONS Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 2 septembre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Forum des associations à la salle omnisports. Démonstration des associations sportives.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:00:00. .

Rue du Lay Salle Omnisport

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



Forum des associations at the salle omnisports. Demonstration of sports associations

Foro de asociaciones en la Salle omnisports. Manifestaciones de asociaciones deportivas

Forum der Vereine in der Sporthalle. Vorführungen von Sportvereinen

Mise à jour le 2023-07-08 par Vendée Expansion