FESTIVAL ORNAI’SONGS 2023 Rue du Lavoir, 22 juillet 2023, Ornaisons.

Ornaisons,Aude

Deux soirées de concerts live rock – metal

22 Juillet : Grandma’s Ashes, Baleine et Tyler and the Crew

Créée en 2014 par un groupe d’amis amoureux de la musique, l’association Ornai’Songs organise depuis Juillet 2015 le festival de même nom dans le petit village d’Ornaisons dans l’Aude. L’orientation artistique du festival Ornai’songs est, depuis ses débuts, résolument blues et rock, et n’hésite pas à s’aventurer régulièrement vers des horizons plus « heavy », voire même metal. Les deux soirées de l’événement accueillent chaque année des groupes locaux, des jeunes ou des artistes plus confirmés tels que FUZETA, lauréats du prix Ricard Live Music 2015, Will Barber, Nico Chona & The Freshtones ou Holophonics. Proposer des concerts de qualité et une musique sans concessions, tout en s’adressant au plus grand nombre, tel est le pari que relève tous les ans le festival Ornai’songs et son équipe de bénévoles passionnés..

2023-07-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-22 02:00:00. EUR.

Rue du Lavoir

Ornaisons 11200 Aude Occitanie



Two evenings of live rock and metal concerts

july 22nd : Grandma’s Ashes, Baleine and Tyler and the Crew

Created in 2014 by a group of friends in love with music, the association Ornai?Songs organizes since July 2015 the festival of the same name in the small village of Ornaisons in the Aude. The artistic orientation of the Ornai?songs festival is, since its beginnings, resolutely blues and rock, and does not hesitate to venture regularly towards more « heavy » horizons, even metal. The two evenings of the event welcome each year local bands, young or more established artists such as FUZETA, winners of the Ricard Live Music 2015 award, Will Barber, Nico Chona & The Freshtones or Holophonics. Offering quality concerts and music without concessions, while addressing the largest number of people, this is the challenge that the Ornai?songs festival and its team of passionate volunteers takes up every year.

Dos veladas de conciertos de rock y metal en directo

22 de julio: Grandma’s Ashes, Baleine y Tyler and the Crew

Creada en 2014 por un grupo de amigos amantes de la música, la asociación Ornaiš songs organiza desde julio de 2015 el festival del mismo nombre en el pequeño pueblo de Ornaisons, en el Aude. La orientación artística del festival Ornai?songs es, desde sus inicios, decididamente blues y rock, y no duda en aventurarse regularmente hacia horizontes más pesados, incluso metal. Cada año, las dos veladas del evento acogen a grupos locales, jóvenes o artistas más consagrados como FUZETA, ganadores del premio Ricard Live Music en 2015, Will Barber, Nico Chona & The Freshtones o Holophonics. El festival de las canciones de Ornai y su equipo de apasionados voluntarios aceptan cada año el reto de ofrecer conciertos de calidad y música sin concesiones al mayor número de personas posible.

Zwei Abende mit Live-Konzerten Rock – Metal

22. Juli: Grandma’s Ashes, Walfisch und Tyler and the Crew

Der Verein Ornai?Songs wurde 2014 von einer Gruppe musikbegeisterter Freunde gegründet und organisiert seit Juli 2015 das gleichnamige Festival in dem kleinen Dorf Ornaisons im Departement Aude. Die künstlerische Ausrichtung des Festivals Ornai?songs ist seit seinen Anfängen entschieden blues- und rocklastig und scheut sich nicht, regelmäßig auch in « heavy » oder sogar metallastige Gefilde vorzudringen. An den beiden Abenden der Veranstaltung treten jedes Jahr lokale Bands, junge oder etablierte Künstler wie FUZETA, Gewinner des Ricard Live Music Prize 2015, Will Barber, Nico Chona & The Freshtones oder Holophonics auf. Hochwertige Konzerte und kompromisslose Musik anzubieten und dabei möglichst viele Menschen anzusprechen, ist die Herausforderung, der sich das Festival Ornai?songs und sein Team aus begeisterten Freiwilligen jedes Jahr stellen.

