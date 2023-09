Jazz au Pressoir Rue du Lavoir Chédigny, 7 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Avec Ymir les chemins de l’écriture et de l’improvisation se côtoient, se croisent. Cette musique invite à une danse lente, celle proche d’un vol stationnaire mais aussi à une longue traversée qui ne repasse jamais sur ses pas. Sa musique s’écoute de près..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 10 EUR.

Rue du Lavoir

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



With Ymir, the paths of writing and improvisation meet and cross. Ymir’s music invites us to a slow dance, like a hovering flight, but also to a long crossing that never retraces its steps. His music must be listened to closely.

Con Ymir, los caminos de la escritura y la improvisación se encuentran y se cruzan. Esta música invita a una danza lenta, cercana al revoloteo, pero también a un largo viaje que nunca vuelve sobre sus pasos. Hay que escuchar atentamente su música.

Bei Ymir laufen die Wege des Schreibens und der Improvisation nebeneinander her und kreuzen sich. Diese Musik lädt zu einem langsamen Tanz ein, der einem Schwebeflug ähnelt, aber auch zu einer langen Überfahrt, die nie wieder zurückkehrt. Seine Musik muss man sich genau anhören.

