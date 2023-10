10ème édition Carcans Games – Retour vers le passé Rue du Lavoir Carcans Catégories d’Évènement: Carcans

Gironde 10ème édition Carcans Games – Retour vers le passé Rue du Lavoir Carcans, 18 novembre 2023, Carcans. Carcans,Gironde Consoles retro, game swatch géante, Pac Man géant, fabrication porte clés rétro, concours de déguisement cosplay, quizzz

Petite restauration sur place.

2023-11-18

Rue du Lavoir Salle de la Bugade

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Retro consoles, giant game swatch, giant Pac Man, retro key ring making, cosplay costume contest, quizzes

Light refreshments on site Consolas retro, muestra gigante de juegos, Pac Man gigante, llavero retro, concurso de disfraces cosplay, concurso de preguntas y respuestas

Aperitivos y tentempiés in situ Retro-Konsolen, Riesen-Game Swatch, Riesen-Pac Man, Herstellung von Retro-Schlüsselanhängern, Cosplay-Kostümwettbewerb, Quizzz

