Octobre Rose Rue du Lavoir Carcans, 14 octobre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Réservez votre samedi 14 octobre pour une journée de sensibilisation au cancer du sein !

Chaque année, au mois d’octobre, une campagne de communication est mise en œuvre afin d’informer et de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. « Une femme sur huit risque d’être touchée dans sa vie. Détecté tôt, le cancer est guéri dans 90 % des cas ! C’est aussi l’occasion de collecter des fonds pour soutenir la recherche. »

La mairie se mobilise le samedi 14 octobre pour la deuxième édition d’Octobre Rose à Carcans, en partenariat avec l’association Rose Médoc et le Pavillon Mutualité du Médoc. Cette manifestation se déroulera l’après-midi, rejoignez-nous, vêtu de rose.

Au programme :

– De 14h à 16h : Stands de prévention et d’information avec la présence de Rose Médoc

– A 14h30 Circuits de marche organisés par l’association BVCM (ouverts à tous)

1 circuit en forêt (su.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Rue du Lavoir Salle de la Bugade

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Reserve your Saturday, October 14, for a day of breast cancer awareness!

Every year in October, a communication campaign is launched to inform and raise awareness among women about breast cancer screening. « One woman in eight is likely to be diagnosed with breast cancer in her lifetime. Detected early, cancer is cured in 90% of cases! It’s also an opportunity to raise funds to support research. »

On Saturday, October 14, the town council is mobilizing for the second edition of Pink October in Carcans, in partnership with the association Rose Médoc and the Pavillon Mutualité du Médoc. The event will take place in the afternoon, so join us dressed in pink.

Program:

– 2pm to 4pm: Prevention and information stands with the presence of Rose Médoc

– At 2.30pm: Walking tours organized by the BVCM association (open to all)

1 forest circuit (on

¡Reserve su sábado 14 de octubre para una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama!

Todos los años, en octubre, se lanza una campaña de comunicación para informar y concienciar a las mujeres sobre el cribado del cáncer de mama. « Una de cada ocho mujeres puede verse afectada a lo largo de su vida. Detectado precozmente, ¡el cáncer se cura en el 90% de los casos! También es una oportunidad de recaudar fondos para apoyar la investigación

El sábado 14 de octubre, el Ayuntamiento participará en la segunda edición del Octubre Rosa en Carcans, en colaboración con la asociación Rose Médoc y el Pavillon Mutualité du Médoc. El acto tendrá lugar por la tarde, así que acuda vestido de rosa.

Programa

– De 14:00 a 16:00: stands de prevención e información con la presencia de Rose Médoc

– A las 14.30 h: Recorridos a pie organizados por la asociación BVCM (abiertos a todos)

1 circuito por el bosque (en

Reservieren Sie sich Samstag, den 14. Oktober, für einen Tag zur Sensibilisierung für Brustkrebs!

Jedes Jahr im Oktober wird eine Kommunikationskampagne durchgeführt, um Frauen über die Brustkrebsvorsorge zu informieren und sie dafür zu sensibilisieren. « Eine von acht Frauen riskiert, im Laufe ihres Lebens davon betroffen zu sein. Wenn der Krebs früh erkannt wird, kann er in 90% der Fälle geheilt werden! Es ist auch eine gute Gelegenheit, Geld zu sammeln, um die Forschung zu unterstützen. »

Die Stadtverwaltung mobilisiert sich am Samstag, den 14. Oktober, für die zweite Ausgabe des Rosa Oktobers in Carcans, in Partnerschaft mit dem Verein Rose Médoc und dem Pavillon Mutualité du Médoc. Die Veranstaltung findet am Nachmittag statt, kommen Sie in Rosa.

Auf dem Programm stehen:

– Von 14:00 bis 16:00 Uhr: Präventions- und Informationsstände mit der Präsenz von Rose Médoc

– Um 14.30 Uhr: Vom Verein BVCM organisierte Rundgänge (offen für alle)

1 Rundgang im Wald (su

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Médoc Atlantique