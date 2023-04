Marché autour du Stammtisch rue du Laurageais, 7 mai 2023, Soppe-le-Bas.

Le marché autour du Stammtisch est de retour ! Dans la plus pure tradition bas-seppoise, venez partager des moments de convivialité, découvrir et déguster les produits proposés par nos producteurs, artisans et créateurs locaux. Les associations du village vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer avec, en toile de fond, de la musique d’ambiance, des animations et des animaux de la ferme..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 14:00:00. EUR.

rue du Laurageais

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est



The market around the Stammtisch is back! In the purest Bas-Seppoise tradition, come and share moments of conviviality, discover and taste the products offered by our local producers, craftsmen and creators. The associations of the village will propose you something to eat and drink with, in background, music, animations and animals of the farm.

¡Vuelve el mercado en torno al Stammtisch! En la más pura tradición de la Bas-Seppoise, venga a compartir momentos de convivencia, descubrir y degustar los productos ofrecidos por nuestros productores, artesanos y creadores locales. Las asociaciones del pueblo le ofrecerán comida y bebida con, de fondo, música ambiental, animaciones y animales de granja.

Der Markt rund um den Stammtisch ist wieder da! In der reinsten Tradition von Bas-sepp können Sie gesellige Momente verbringen, die Produkte unserer lokalen Erzeuger, Handwerker und Kreativen entdecken und probieren. Die Vereine des Dorfes bieten Ihnen Essen und Trinken an, während im Hintergrund stimmungsvolle Musik, Animationen und Bauernhoftiere zu hören sind.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme de Masevaux