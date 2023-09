Pêche et ramassage des déchets au lac de Ponty Rue du Lac Ussel, 30 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Les participants seront amenés à participer au ramassage de déchets autour de l’étang de Ponty et à une pêche à l’aimant. Les abords, l’interieur de l’étang et le dessous de la digue seront nettoyés. Les déchets seront ensuite comptabilisés et valorisés. Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants..

2023-09-30

Rue du Lac

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Participants will pick up litter around the Ponty pond and fish with magnets. The surroundings, the inside of the pond and the underside of the dike will be cleaned. The waste will then be counted and recycled. A friendly drink will be offered to all participants.

Se pedirá a los participantes que recojan la basura de los alrededores del estanque de Ponty y participen en la pesca con imán. Se limpiarán los alrededores, el interior del estanque y la parte inferior del dique. A continuación se contarán y reciclarán los residuos. Se ofrecerá una bebida amistosa a todos los participantes.

Die Teilnehmer werden dazu angehalten, am Müllsammeln rund um den Ponty-Teich und am Magnetfischen teilzunehmen. Die Umgebung, das Innere des Teichs und die Unterseite des Damms werden gesäubert. Der Abfall wird anschließend gezählt und verwertet. Alle Teilnehmer werden zu einem Umtrunk eingeladen.

Mise à jour le 2023-09-26