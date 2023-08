Journée des Associations de Quinçay Rue du Lac Quinçay, 9 septembre 2023, Quinçay.

Quinçay,Vienne

Participez à la journée des associations de Quinçay pour les découvrir et pourquoi pas, en choisir une dans laquelle vous investir au long de l’année.

De 14h à 18h, profitez des différentes animations proposées.

Apéritif offert par la municipalité à 19h, restauration rapide sur place.

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à 22h..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Rue du Lac Stade

Quinçay 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take part in the Quinçay associations day to discover them and, why not, choose one to get involved in throughout the year.

From 2 to 6 p.m., enjoy the various activities on offer.

Aperitif offered by the municipality at 7pm, fast food on site.

Torchlight procession and fireworks at 10pm.

Participe en el Día de las Asociaciones de Quinçay para conocerlas mejor y, por qué no, elija una para participar en ella a lo largo del año.

De 14:00 a 18:00, disfrute de las diferentes actividades propuestas.

Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento a las 19 h, comida rápida in situ.

Procesión de antorchas y fuegos artificiales a las 22:00.

Nehmen Sie am Tag der Vereine in Quinçay teil, um sie zu entdecken und warum nicht einen auszuwählen, in dem Sie sich das ganze Jahr über engagieren.

Von 14 bis 18 Uhr können Sie von den verschiedenen angebotenen Animationen profitieren.

Um 19 Uhr bietet die Gemeinde einen Aperitif an, vor Ort gibt es Snacks.

Fackelzug und Feuerwerk um 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou