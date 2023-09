SÉANCE OUVERTE IMPRO THÉÂTRALES Rue du Jumelage Vagney, 19 décembre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

IMPROMPTU par l’Atelier du Plateau Ivre – improvisations et recherches théâtrales – entrée libre. Tout public

Mardi 2023-12-19 19:00:00 fin : 2023-12-19 22:00:00. 0 EUR.

Rue du Jumelage Salle Au Chant de l’Eau

Vagney 88120 Vosges Grand Est



IMPROMPTU by Atelier du Plateau Ivre – improvisations and theatrical research – free admission

IMPROMPTU por el Atelier du Plateau Ivre – improvisaciones e investigación teatral – entrada gratuita

IMPROMPTU par l’Atelier du Plateau Ivre – Improvisationen und Theaterrecherchen – freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES