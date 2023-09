REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES LE CABINET DE CURIOSITÉS Rue du Jumelage Vagney, 1 décembre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Spectacle spectacle visuel autour de la mémoire collective, de la magie et du mentalisme, proposé par la CIE Le Plateau Ivre. Tout public

Vendredi 2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. 6 EUR.

Rue du Jumelage Salle Au Chant de l’Eau

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Visual show based on collective memory, magic and mentalism, presented by CIE Le Plateau Ivre

Espectáculo visual basado en la memoria colectiva, la magia y el mentalismo, a cargo del CIE Le Plateau Ivre

Visuelles Spektakel rund um das kollektive Gedächtnis, Magie und Mentalismus, angeboten von der CIE Le Plateau Ivre

