Marché traditionnel Rue du jeu de Paume Mauléon-Licharre, 14 septembre 2024, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 08:00:00

fin : 2024-09-14 13:00:00

Grâce à ses exposants et à sa forte fréquentation, le marché est un moment de convivialité incontournable de la fin de semaine.

Vous pourrez y trouver les produits locaux tels fromages, charcuteries, volailles….

Rue du jeu de Paume

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque