Marché traditionnel Rue du jeu de Paume Mauléon-Licharre, 9 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Grâce à ses exposants et à sa forte fréquentation, le marché est un moment de convivialité incontournable de la fin de semaine. Vous pourrez y trouver les produits locaux tels fromages, charcuteries, volailles….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

Rue du jeu de Paume

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Thanks to the large number of stallholders and visitors, the market is an essential part of the weekend get-together. You’ll find local products such as cheeses, cold meats, poultry…

Con tantos puestos y tanta gente, el mercado es una cita ineludible del fin de semana. Encontrarás productos locales como quesos, embutidos, aves, etc.

Dank seiner Aussteller und seiner hohen Besucherzahl ist der Markt ein unumgänglicher Moment der Geselligkeit am Wochenende. Hier können Sie lokale Produkte wie Käse, Wurstwaren, Geflügel usw. kaufen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Pays Basque