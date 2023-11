UN OCÉAN D’AMOUR Rue du Jeu de Ballon Salasc, 16 mars 2024, Salasc.

Salasc,Hérault

Odyssée épique et poétique dans un univers de papier.

Un duo hilarant d’employés de bureau raconte, sans un mot et à l’heure de la pause, les rocambolesques mésaventures d’un marin pêcheur breton et de sa Bigoudène de femme.

Cette histoire nous plonge dans une aventure où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation.

Dès 7 ans..

2024-03-16 11:00:00 fin : 2024-03-16 . EUR.

Rue du Jeu de Ballon

Salasc 34800 Hérault Occitanie



An epic, poetic odyssey in a world of paper.

A hilarious duo of office workers recount, without a word and at break time, the incredible misadventures of a Breton fisherman and his Bigoudène wife.

The story plunges us into an adventure about love and routine, the passage of time, loneliness, pollution and consumerism.

Ages 7 and up.

Una odisea épica y poética en un mundo de papel.

Un hilarante dúo de oficinistas relata, sin mediar palabra y a la hora del descanso, las increíbles desventuras de un pescador bretón y su esposa Bigoudène.

La historia nos sumerge en una aventura sobre el amor y la rutina, el paso del tiempo, la soledad, la contaminación y el consumismo.

A partir de 7 años.

Eine epische und poetische Odyssee in einer Welt aus Papier.

Ein urkomisches Duo von Büroangestellten erzählt in der Pause wortlos die unglaublichen Missgeschicke eines bretonischen Seefischers und seiner Bigoudène-Frau.

Diese Geschichte lässt uns in ein Abenteuer eintauchen, in dem es um Liebe und Routine geht, um die Zeit, die vergeht, um Einsamkeit, Umweltverschmutzung und die Konsumgesellschaft.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS