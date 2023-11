MARCHÉ DE NOËL Rue du Jeu de Ballon Salasc, 9 décembre 2023, Salasc.

Salasc,Hérault

Au programme, plus d’une vingtaine d’exposants (créateurs, producteur, …) installés sur la place centrale du village.

Des animations tout au long de l’après-midi (orgue de barbarie et chant, défilé de majorettes, concert à l’église).

Le Père Noël nous rendra visite pour rencontrer les enfants.

L’assos organisera une tombola et proposera une buvette et des gourmadises (gâteaux, crêpes, …).

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Rue du Jeu de Ballon

Salasc 34800 Hérault Occitanie



More than twenty exhibitors (designers, producers, etc.) set up in the village square.

Entertainment throughout the afternoon (barrel organ and singing, majorettes parade, concert in the church).

Santa Claus will pay us a visit to meet the children.

The association will be organizing a tombola and offering refreshments (cakes, crêpes, etc.)

En el programa: más de veinte expositores (diseñadores, productores, etc.) instalados en la plaza del pueblo.

Animaciones durante toda la tarde (organillo y canto, desfile de majorettes, concierto en la iglesia).

Papá Noel nos visitará para conocer a los niños.

La asociación organizará una tómbola y ofrecerá un bar de refrescos y delicias (tartas, crepes, etc.)

Auf dem Programm stehen mehr als zwanzig Aussteller (Designer, Produzenten, …), die sich auf dem zentralen Platz des Dorfes niedergelassen haben.

Animationen den ganzen Nachmittag über (Drehorgel und Gesang, Majorettenparade, Konzert in der Kirche).

Der Weihnachtsmann wird uns besuchen, um die Kinder zu treffen.

Der Verein organisiert eine Tombola und bietet einen Getränkestand und Leckereien (Kuchen, Crêpes, …) an

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS