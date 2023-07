Animation musicale – Pascal Lacom Rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch, 9 août 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Pascal Lacom, musicien et chef d’orchestre local, anime la soirée avec des chants traditionnels au son de son accordéon..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . 0 EUR.

Rue du Haut Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Local musician and bandleader Pascal Lacom leads the evening with traditional songs on his accordion.

Pascal Lacom, músico local y director de orquesta, dirigirá la velada con canciones tradicionales interpretadas con su acordeón.

Pascal Lacom, ein einheimischer Musiker und Bandleader, gestaltet den Abend mit traditionellen Liedern auf seinem Akkordeon.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr