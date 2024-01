ROCK TOUR Rue du Haut Gazon Moulins-lès-Metz, samedi 27 janvier 2024.

Moulins-lès-Metz Moselle

4 saisons sans Rock Tour à Altissimo … Et cette année, c’est enfin le grand retour.

Il y a forcément eu du changement dans la salle et dans les équipes, mais on est sûrs que la ville a gardé son charme et que les grimpeurs de Metz sont toujours aussi bouillants pour s’arracher sur des blocs stylés et boire un verre après…

Alors, ça ne fait aucun doute : le retour à Metz va être flambant !

On retourne à Altissimo Metz et ça en fait déjà une étape toute particulière. Sinon, plus sérieusement, vous aurez droit à :

2 vagues de 3 heures de qualifications

une trentaine de blocs tous niveaux,

3 blocs de finales pour les 5 premiers et premières des qualif’

200€ de prize money pour les vainqueurs

de quoi se restaurer et s’hydrater toute la journée,

On compte sur vous pour reste après les finales : le bar restera ouvert, on trouvera le moyen de passer du bon son et d’avoir de quoi s’occuper tous ensemble à la salle, non ?Adultes

Rue du Haut Gazon SALLE ALTISSIMO

Moulins-lès-Metz 57160 Moselle Grand Est



