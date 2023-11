DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS : MADONNE ET LAMEREY DOMPAIRE Rue du Haut Fays Madonne-et-Lamerey, 3 décembre 2023, Madonne-et-Lamerey.

Madonne-et-Lamerey,Vosges

Défilé de la Saint Nicolas

Départ 17h devant la Mairie de Madonne et Lamerey et arrivée salle polyvalente de Dompaire (goûter).

Lors du défilé, organisé par les Communes de Dompaire, Madonne et Lamerey et le Foyer Rural La Lamadonienne, l’évêque de Myre sera accompagné, pour la circonstance, de son éternel acolyte le Père Fouettard. Le parcours du défilé démarrera de Lamerey. Comme le veut la tradition, le saint patron se verra remettre la clé des communes. Le cortège composé de 9 chars, de la fanfare et de groupes de danseurs, se dirigera vers la salle polyvalente de Dompaire pour partager un goûter.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Rue du Haut Fays

Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est



Saint Nicolas parade

Departure at 5 p.m. from the Madonne and Lamerey town halls, arriving at the Dompaire multi-purpose hall for a snack.

During the parade, organized by the Communes of Dompaire, Madonne and Lamerey and the Foyer Rural La Lamadonienne, the Bishop of Myre will be accompanied by his eternal sidekick Père Fouettard. The parade route will start from Lamerey. In keeping with tradition, the patron saint will be presented with the key to the communes. The procession, made up of 9 floats, a brass band and groups of dancers, will head for the Salle polyvalente in Dompaire to share a snack.

Desfile de San Nicolás

Comenzará a las 17.00 horas frente al ayuntamiento de Madonne y Lamerey y terminará en la sala polivalente de Dompaire (con un refrigerio).

Durante el desfile, organizado por los Ayuntamientos de Dompaire, Madonne y Lamerey y el Foyer Rural La Lamadonienne, el Obispo de Myre estará acompañado, para la ocasión, por su eterno compinche el Père Fouettard. El desfile comenzará en Lamerey. Según la tradición, se entregará a la patrona la llave de los municipios. El cortejo, compuesto por 9 carrozas, una banda de música y grupos de bailarines, se dirigirá a la Salle polyvalente de Dompaire para compartir un aperitivo.

Umzug des Heiligen Nikolaus

Abfahrt 17 Uhr vor dem Rathaus von Madonne et Lamerey und Ankunft in der Mehrzweckhalle von Dompaire (Imbiss).

Während des Umzugs, der von den Gemeinden Dompaire, Madonne und Lamerey und dem Foyer Rural La Lamadonienne organisiert wird, wird der Bischof von Myra von seinem ewigen Kumpanen, dem Knecht Ruprecht, begleitet. Der Umzug beginnt in Lamerey. Wie es die Tradition verlangt, wird dem Schutzheiligen der Schlüssel der Gemeinden überreicht. Der Umzug, der aus 9 Wagen, der Blaskapelle und Tanzgruppen besteht, wird sich zur Mehrzweckhalle von Dompaire begeben, wo ein Imbiss gereicht wird.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT MIRECOURT