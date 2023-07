Visite du site V1 du Bois de la Vierge Rue du Hamel Aumale, 16 septembre 2023, Aumale.

Aumale,Seine-Maritime

Weekend des Journées Européennes du Patrimoine – Les 16 et 17 septembre 2023

Découvrez le site V1 du Bois de la Vierge grâce à une visite commentée.

M. DECAYEUX effectuera cette visite commentée.

Ce guide, membre de la LPO (Ligue protection des oiseaux), membre du conservatoire espaces naturels est également membre bénévole de l’association dub Patrimoine d’Aumale.

Bref historique :

Le site V1, situé à Aumale, à la particularité d’être un site de 3ème génération. Il porte le code allemand 192.

Sur ce site, on peut découvrir : La plateforme de rinçage du Dampferzeuger (générateur de vapeur), l’emplacement d’un des bâtiments de stockage des réactifs chimiques, la dalle de tir située au début de la rampe de lancement, où venait se fixer la base de la catapulte pour faire décoller le V1, ou encore les vestiges du bunker de tir.

Visite guidée samedi et dimanche à 14h30.

Durée : 1h00 à 1h30.

Infos : 02 35 17 61 09.

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Rue du Hamel

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie



European Heritage Days Weekend – September 16 and 17, 2023

Discover the Bois de la Vierge V1 site with a guided tour.

Mr. DECAYEUX will lead this guided tour.

This guide, a member of the LPO (Ligue protection des oiseaux) and the conservatoire espaces naturels, is also a volunteer member of the association dub Patrimoine d’Aumale.

Brief history :

Site V1, located in Aumale, has the distinction of being a 3rd generation site. It bears the German code 192.

The site includes The rinsing platform for the Dampferzeuger (steam generator), the location of one of the chemical reagent storage buildings, the firing slab at the start of the launch ramp, where the base of the catapult was attached to launch the V1, and the remains of the firing bunker.

Guided tour Saturday and Sunday at 2.30pm.

Duration: 1h00 to 1h30.

Info: 02 35 17 61 09

Fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio – 16 y 17 de septiembre de 2023

Descubra el yacimiento del Bois de la Vierge V1 con una visita guiada.

El Sr. DECAYEUX dirigirá esta visita guiada.

Este guía es miembro de la LPO (Ligue protection des oiseaux), miembro del conservatoire espaces naturels y miembro voluntario de la asociación dub Patrimoine d’Aumale.

Breve historia:

El sitio V1, situado en Aumale, es un sitio de 3ª generación. Lleva el código alemán 192.

El yacimiento incluye La plataforma de enjuague del Dampferzeuger (generador de vapor), la ubicación de uno de los edificios de almacenamiento de reactivos químicos, la losa de disparo al comienzo de la rampa de lanzamiento, donde se fijó la base de la catapulta para lanzar la V1, y los restos del búnker de disparo.

Visita guiada los sábados y domingos a las 14.30 h.

Duración: de 1 hora a 1 hora y media.

Información: 02 35 17 61 09

Wochenende der Europäischen Tage des Denkmals – 16. und 17. September 2023

Entdecken Sie die Stätte V1 des Bois de la Vierge bei einer kommentierten Führung.

Herr DECAYEUX wird diese kommentierte Führung durchführen.

Dieser Führer ist Mitglied der LPO (Ligue protection des oiseaux), Mitglied des Conservatoire espaces naturels und ehrenamtliches Mitglied der Association dub Patrimoine d’Aumale.

Kurzer geschichtlicher Abriss :

Der in Aumale gelegene Standort V1 hat die Besonderheit, dass es sich um einen Standort der dritten Generation handelt. Sie trägt den deutschen Code 192.

An diesem Standort kann man Folgendes entdecken: Die Spülplattform des Dampferzeugers, die Lage eines der Gebäude zur Lagerung der chemischen Reagenzien, die Schießplatte am Anfang der Startrampe, an der die Basis des Katapults befestigt wurde, um die V1 in die Luft zu bringen, oder auch die Überreste des Schießbunkers.

Geführte Besichtigung Samstag und Sonntag um 14:30 Uhr.

Dauer: 1.00 bis 1.30 Uhr.

Infos: 02 35 17 61 09

Mise à jour le 2023-07-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche