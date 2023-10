LOTO DU PÈRE NOËL rue du Gymnase – Salle Olympie Réding, 26 décembre 2023, Réding.

Réding,Moselle

Un loto du père Noël sera organisé par le Tennis club de Réding, avis à tous les joueurs ! La réservation est obligatoire par téléphone avant le 23/12..

Une animation sera proposée par James Bund.

Sur place, vous trouverez une buvette et une petite restauration.. Tout public

Mardi 2023-12-26 14:00:00 fin : 2023-12-26 19:00:00. .

rue du Gymnase – Salle Olympie

Réding 57445 Moselle Grand Est



A Santa Claus Lotto will be organized by the Tennis Club de Réding, and all players are invited! Reservations must be made by telephone before 23/12.

Entertainment will be provided by James Bund.

On-site refreshments and snacks.

El Club de Tenis de Réding organiza una Lotería de Papá Noel, ¡y estamos deseando verle allí! Las reservas deberán hacerse por teléfono antes del 23/12.

La animación correrá a cargo de James Bund.

Habrá un puesto de refrescos y un bar.

Der Tennisclub Réding organisiert eine Weihnachtsmann-Lotterie. Alle Spieler sind herzlich eingeladen! Die Reservierung muss vor dem 23.12. telefonisch erfolgen.

Eine Animation wird von James Bund angeboten.

Vor Ort finden Sie eine Bar und einen kleinen Imbiss.

