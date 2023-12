Orchestre National de Lille : concert à Pernes-en-Artois Rue du Guit Complexe sportif Luce Leleu Pernes Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Concert : Orchestre National de Lille



Venez découvrir l’Orchestre National de Lille lors de ce concert organisé le mercredi 20 décembre à Pernes en Artois.



Cette année, plongez dans l’univers russe avec le ballet intégral de Casse-Noisette de Tchaïkovski, dirigé par le talentueux chef d’orchestre Dmitry Matvienko et accompagné par les 78 musiciens de l’Orchestre National de Lille.

Ajoutant une dimension artistique unique, la talentueuse dessinatrice sur sable Kseniya Simonova créera en direct des tableaux éphémères.



Tarif : 13€, gratuit pour les -16 ans

Billetterie en ligne ici



Informations pratiques

Le mercredi 20 décembre à 20h

Rendez-vous au complexe sportif Luce Leleu, à Pernes .

Rue du Guit

Complexe sportif Luce Leleu

Pernes 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France

