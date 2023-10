BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE Rue du gué Gondreville, 5 novembre 2023, Gondreville.

Gondreville,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous à Gondreville, près de Nancy, pour une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture organisée par l’APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

L’occasion de faire le tri dans votre maison et de réaliser de bonnes affaires.

Près de 80 exposants sont attendus,

Buvette et Restauration sur place : sandwichs, hots-dogs, boissons, crêpes, gâteaux

Lieu couvert et chauffé

Parking sur place

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sorties scolaires et extra-scolaires des écoles maternelles et primaires de Gondreville.

Informations pour les exposants :

Dimanche 5 novembre 2023 à la salle polyvalente de Gondreville

– à partir de 8h30 pour les exposants

– à partir de 10h pour les visiteurs

– jusqu’à 17h

Buvette et restauration sur place, parking à proximité avec zone de déchargement.

Une super équipe sera là pour vous accueillir :)

10€ la table.

Inscriptions des exposants uniquement par le site Helloasso.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. 0 EUR.

Rue du gué Salle des sports

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Join us in Gondreville, near Nancy, for a toy, children’s clothing and childcare equipment fair organized by APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

It’s the perfect opportunity to sort through your home and pick up some bargains.

Nearly 80 exhibitors are expected,

On-site refreshments: sandwiches, hots-dogs, drinks, crêpes, cakes

Covered and heated venue

On-site parking

Profits from this event will be used to finance school and extra-curricular outings for Gondreville’s nursery and elementary school.

Information for exhibitors:

Sunday November 5, 2023 at the Gondreville multi-purpose hall

– from 8.30 am for exhibitors

– from 10am for visitors

– until 5pm

Refreshments and food on site, parking nearby with unloading area.

A great team will be there to welcome you :)

10? per table.

Exhibitor registration only via Helloasso.

Venga a Gondreville, cerca de Nancy, a una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura organizada por la APEG (Asociación de Padres de Alumnos de Gondreville)

Es una buena ocasión para ordenar la casa y hacerse con algunas gangas.

Se esperan cerca de 80 expositores,

Refrescos y comida in situ: bocadillos, perritos calientes, bebidas, crepes, pasteles, etc

Zona cubierta y climatizada

Aparcamiento in situ

Los beneficios de este evento se destinarán a financiar las salidas escolares y extraescolares de las escuelas infantiles y primarias de Gondreville.

Información para los expositores:

Domingo 5 de noviembre de 2023 en la sala polivalente de Gondreville

– a partir de las 8.30 h para los expositores

– desde las 10h00 para los visitantes

– hasta las 17.00 horas

Refrescos y comida in situ, aparcamiento cercano con zona de descarga.

Un gran equipo estará allí para darle la bienvenida :)

10 por mesa.

Los expositores sólo pueden inscribirse a través del sitio web de Helloasso.

Treffpunkt in Gondreville, in der Nähe von Nancy, für eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung, die von der APEG (Elternvereinigung von Gondreville) organisiert wird

Dies ist die Gelegenheit, Ihr Zuhause zu sortieren und Schnäppchen zu machen.

Rund 80 Aussteller werden erwartet,

Erfrischungsstände und Verpflegung vor Ort: Sandwiches, Hotdogs, Getränke, Crêpes, Kuchen

Überdachter und beheizter Ort

Parkplätze sind vor Ort vorhanden

Mit dem Erlös dieser Veranstaltung werden die schulischen und außerschulischen Ausflüge der Kindergärten und Grundschulen von Gondreville finanziert.

Informationen für Aussteller :

Sonntag, 5. November 2023 in der Mehrzweckhalle von Gondreville

– ab 8.30 Uhr für Aussteller

– ab 10 Uhr für Besucher

– bis 17 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort, Parkplatz in der Nähe mit Entladezone.

Ein tolles Team wird für Sie da sein :)

10? pro Tisch.

Anmeldungen von Ausstellern nur über Helloasso.

