Pourquoi et comment alimenter les oiseaux en hiver Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing, 9 décembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

La Maison de la Nature et de L’eau vous invite à fabriquer des boules de graisses et recevoir des conseils pour aide les animaux..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Rue du Gué aux Biches

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



The Maison de la Nature et de L’Eau invites you to make fat balls and receive advice on how to help animals.

La Maison de la Nature et de L’Eau te invita a hacer bolas de grasa y a recibir consejos para ayudar a los animales.

Das Maison de la Nature et de L’eau lädt Sie ein, Fettkugeln herzustellen und Tipps zur Tierhilfe zu erhalten.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MONTARGIS