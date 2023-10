SPECTACLE LE CABARET AQUATIQUE RUE DU GRAVE Bulgnéville, 15 novembre 2023, Bulgnéville.

Bulgnéville,Vosges

A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, le nouveau spectacle à la fois drôle et magique de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix.

Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages attachants et facétieux ont jeté l’ancre. Au fil de numéros de cabaret, vous les verrez se rencontrer, se séduire et s’aimer dans un spectacle tendre, musical et joyeux.

Laissez-vous embarquer par une envoûtante histoire de marins, charmer par de cristallines notes de harpe et d’émouvants chants de sirène. Laissez-vous émerveiller par des tours de magie enchanteurs, des bulles de savon féériques, et des blagues parfois vaseuses.

Laissez-vous séduire par une romance intemporelle qui finira dans un tourbillon de bonheur.

Tout public – Durée 1h30. Tout public

Mercredi 2023-11-15 15:30:00 fin : 2023-11-15 . 2 EUR.

RUE DU GRAVE SALLE DES FETES

Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est



Halfway between theater and song, entertainment and emotion, Clotilde Moulin and Théo Lanatrix’s new show is both funny and magical.

In a vast pool of water and poetry, two endearing, facetious characters drop anchor. As they perform cabaret numbers, you’ll see them meet, seduce and love each other in a tender, musical and joyful show.

Let yourself be carried away by an enchanting sailor’s tale, charmed by crystalline harp notes and moving mermaid songs. Marvel at enchanting magic tricks, fairy-tale soap bubbles and the occasional corny joke.

Let yourself be seduced by a timeless romance that ends in a whirlwind of happiness.

All audiences – Duration 1h30

A medio camino entre el teatro y la canción, el entretenimiento y la emoción, el nuevo espectáculo de Clotilde Moulin y Théo Lanatrix es a la vez divertido y mágico.

En un inmenso estanque de agua y poesía, dos personajes entrañables y divertidos echan el ancla. Mientras interpretan números de cabaret, les verá conocerse, enamorarse y enamorarse el uno del otro en un espectáculo tierno, musical y alegre.

Déjese cautivar por un hechizante cuento de marineros, encantado por cristalinas notas de arpa y conmovedores cantos de sirena. Déjese hechizar por encantadores trucos de magia, pompas de jabón de cuento de hadas y algún que otro chiste cursi.

Déjese seducir por un romance atemporal que acaba en un torbellino de felicidad.

Todas las edades – Duración 1h30

Auf halbem Weg zwischen Theater und Chanson, Unterhaltung und Emotionen liegt die neue, zugleich lustige und magische Show von Clotilde Moulin und Théo Lanatrix.

In einem großen Becken aus Wasser und Poesie haben zwei liebenswerte und schelmische Figuren den Anker geworfen. Im Laufe von Kabarettnummern sehen Sie, wie sie sich in einer zärtlichen, musikalischen und fröhlichen Aufführung begegnen, verführen und lieben.

Lassen Sie sich von einer betörenden Seemannsgeschichte einfangen, von kristallklaren Harfennoten und rührenden Sirenengesängen verzaubern. Lassen Sie sich von zauberhaften Zaubertricks, märchenhaften Seifenblasen und manchmal schrägen Witzen in Staunen versetzen.

Lassen Sie sich von einer zeitlosen Romanze verführen, die in einem Wirbelsturm des Glücks endet.

Alle Altersgruppen – Dauer 1,5 Stunden

