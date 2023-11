Observation des oiseaux Rue du Grand Moulin Valognes, 18 novembre 2023, Valognes.

Valognes,Manche

Le GONm reprend son cycle de sorties mensuelles à la découverte des oiseaux de Valognes.

Chaque 2ème samedi du mois (sauf indication contraire) en compagnie d’ornithologues passionnés, partez à la découverte des oiseaux de Valognes. Tout au long d’un circuit dans la ville vous découvrirez un aspect méconnu de la nature en ville.

Saviez-vous que plus d’une quarantaine d’espèces peuvent y être observées ?

A vos jumelles !

Rdv à 9h30 les samedis 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2023 sur le parking du jardin public..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue du Grand Moulin

Valognes 50700 Manche Normandie



The GONm resumes its cycle of monthly outings to discover the birds of Valognes.

Every 2nd Saturday of the month (unless otherwise indicated), in the company of passionate ornithologists, set off to discover the birds of Valognes. Along a tour of the town, you’ll discover a little-known aspect of nature in the city.

Did you know that over forty species can be observed here?

Grab your binoculars!

Meet at 9:30 a.m. on Saturdays October 14, November 18 and December 9, 2023 in the public garden parking lot.

El GONm reanuda su ciclo de salidas mensuales para descubrir las aves de Valognes.

Todos los segundos sábados de mes (salvo que se indique lo contrario), en compañía de ornitólogos apasionados, salga a descubrir las aves de Valognes. Por el camino, descubrirá un aspecto poco conocido de la naturaleza de la ciudad.

¿Sabía que aquí pueden observarse más de cuarenta especies?

¡Coja sus prismáticos!

Cita a las 9.30 h los sábados 14 de octubre, 18 de noviembre y 9 de diciembre de 2023 en el aparcamiento del jardín público.

Die GONm nimmt ihren monatlichen Ausflugszyklus wieder auf, um die Vögel von Valognes zu entdecken.

Jeden zweiten Samstag im Monat (sofern nicht anders angegeben) können Sie in Begleitung von begeisterten Ornithologen die Vögel von Valognes entdecken. Auf einem Rundgang durch die Stadt werden Sie einen unbekannten Aspekt der Natur in der Stadt entdecken.

Wussten Sie, dass hier mehr als vierzig Arten beobachtet werden können?

Ran an die Ferngläser!

Treffpunkt um 9:30 Uhr an den Samstagen 14. Oktober, 18. November und 9. Dezember 2023 auf dem Parkplatz des öffentlichen Gartens.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche