La commune de Rocheservière, Terres de Montaigu, Communauté d’Agglomération, et Trivalis, vous proposent un atelier broyage de déchets verts le 25 novembre 2022 Rue du Grand Moulin Rue du Grand Moulin, Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire La commune de Rocheservière, Terres de Montaigu, Communauté d’Agglomération, et Trivalis, vous proposent un atelier broyage de déchets verts : vendredi 25 novembre 2022, de 10h à 16h Rue du Grand Moulin Un stand “Tous au jardin” sera animé par Trivalis pour vous conseiller sur la pratique du compostage

Un espace d’information sera également accessible : compostage, mulching, paillage… Informations pratiques : Branches et déchets verts acceptés (pas de souches)

Diamètre 100 mm maximum

Participation au broyage Inscriptions auprès de la Mairie : 02 51 94 90 35

