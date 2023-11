Marché de Noël de Bénouville Rue du Grand Clos Bénouville, 9 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

La mairie et les associations de Bénouville vous proposent de fêter ensemble les fêtes de fin d’année !

De nombreuses animations seront proposées autour de la salle polyvalente : animations pour les enfants, vente d’objets fait main, vente de bocaux artisanat, restauration sur place….

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Rue du Grand Clos Salle polyvante

Bénouville 14970 Calvados Normandie



The town hall and the associations of Bénouville invite you to celebrate the end of year celebrations together!

Many activities will be proposed around the multipurpose room: activities for children, sale of handmade objects, sale of handicraft jars, catering on the spot?

El ayuntamiento y las asociaciones de Bénouville le invitan a celebrar juntos las fiestas de fin de año

Se propondrán numerosas actividades en torno a la sala polivalente: actividades para niños, venta de objetos artesanales, venta de tarros de artesanía, restauración in situ..

Die Stadtverwaltung und die Vereine von Bénouville laden Sie ein, die Feiertage gemeinsam zu begehen!

Rund um die Mehrzweckhalle werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten: Animationen für Kinder, Verkauf von handgefertigten Gegenständen, Verkauf von Gläsern mit Kunsthandwerk, Verpflegung vor Ort?

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Caen la Mer