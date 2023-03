Lecture et dédicaces en musique Rue du Gouérou Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Lampaul-Plouarzel . Jean-Luc Roudaut, Martine Querrien et Noah Roudaut viendront présenté en musique, leur nouveau livre-cd « l’attrapeur de rêves ».

A partir de 5 ans.

Autour de cet album illustré par Caroline Vaireaux, découvrez aussi, l’exposition des dessins originaux à l’étage de la médiathèque Ty Boukin. mediatheque@lampaul-plouarzel.fr +33 2 98 84 13 23 Rue du Gouérou Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel

