Jeux en bois et jeu de piste Rue du Général Souham Lubersac, 22 août 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour propose une matinée jeux en bois avec Bilboquet en Vadrouille ainsi qu’un jeu de piste sur le thème d’Aladdin..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 12:00:00. .

Rue du Général Souham

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Pays de Lubersac-Pompadour mediatheque center is offering a morning of wooden games with Bilboquet en Vadrouille, as well as a treasure hunt on the theme of Aladdin.

La mediateca del País de Lubersac-Pompadour propone una mañana de juegos de madera con Bilboquet en Vadrouille, así como una búsqueda del tesoro sobre el tema de Aladino.

Das Zentrum der Mediatheken des Pays de Lubersac-Pompadour bietet einen Vormittag mit Holzspielen von Bilboquet en Vadrouille sowie eine Schnitzeljagd zum Thema Aladdin an.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze