L’heure du conte rue du Général Souham Lubersac, 8 juillet 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes pour les enfants. Elle sera animée par Fabienne Letanno, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif « Lire et faire lire »

Pour tous les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 12:00:00. EUR.

rue du Général Souham

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Pays de Lubersac-Pompadour media libraries are organizing a storytelling session for children. The session will be led by Fabienne Letanno, a volunteer storyteller with the « Lire et faire lire » program

For all children aged 3 to 6, accompanied by their parents.

Las mediatecas del País de Lubersac-Pompadour organizan una sesión de cuentacuentos para niños. Estará a cargo de Fabienne Letanno, narradora voluntaria en el marco del programa « Lire et faire lire »

Para todos los niños de 3 a 6 años acompañados de sus padres.

Die Mediatheken Pays de Lubersac-Pompadour organisieren eine Märchenstunde für Kinder. Sie wird von Fabienne Letanno, einer ehrenamtlichen Märchenerzählerin im Rahmen des Programms « Lire et faire lire » (Lesen und Lesen lassen), geleitet

Für alle Kinder von 3 bis 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze