Wambrechies Fête des Allumoirs Rue du Général Leclerc Wambrechies, 7 octobre 2023, Wambrechies. Fête des Allumoirs Samedi 7 octobre, 19h00 Rue du Général Leclerc Gratuit Le grand rendez-vous de la ville se pare de 1 001 couleurs, thème 2023 ! Nous comptons sur vous pour illuminer les rues grâce à vos tenues colorée. Tout commence par une parade dans les rues du centre-ville. A 19h, installez-vous le long de la rue du Général Leclerc, admirez le cortège des écoliers munis de leurs lampions colorés accompagnés d’échassiers hauts-en-couleurs (Cie La Boussole), d’une fanfare toute d’orange vêtue (La Brigade des Tubes) et d’une batucada en rouge et noir (Capanga) ! Surtout, et contrairement aux années précédentes, regardez le défilé depuis les trottoirs avant de le suivre ! Il vous emmènera tout d’abord autour de l’église pour un temps de spectacle où les artistes sauront vous surprendre.

Musiciens et échassiers vous entraînent enfin jusqu’au parc de Robersart pour profiter du feu d’artifice ! Toutes les informations sur : https://www.wambrechies.fr/sur-votre-agenda/fete-des-allumoirs / Evènement Facebook : https://urlz.fr/nGOo Rue du Général Leclerc Rue du Général Leclerc wambrechies Wambrechies 59118 Nord [{« link »: « https://www.wambrechies.fr/sur-votre-agenda/fete-des-allumoirs »}, {« link »: « https://urlz.fr/nGOo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

