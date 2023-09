Patinoire du village de Noël Rue du Général Leclerc Reichshoffen, 25 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Dans le décor féerique du village de Noël, chaussez vos patins et glissez de plaisir que vous soyez des enfants ou des adultes !.

2023-11-25 fin : 2023-12-22 19:00:00. EUR.

Rue du Général Leclerc

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[REICHSHOFFEN CITY OF LIGHTS] In the fairy-tale decor of the Christmas village, put on your skates and slide with pleasure whether you are children or adults!

[CIUDAD DE LAS LUCES DE REICHSHOFFEN] En el mágico escenario del pueblo de Navidad, pónganse los patines y deslícense con placer, ya sean niños o adultos

[REICHSHOFFEN STADT DER LICHTER] In der märchenhaften Kulisse des Weihnachtsdorfes können Sie sich Ihre Schlittschuhe anziehen und vor Freude gleiten, egal ob Sie Kinder oder Erwachsene sind!

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte